Сорин — о снятии Непряевой: было сложно бороться за тройку, а место ниже — неинтересно

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал снятие Натальи Непряевой в ходе конькового марафона на Олимпийских играх – 2022.



«Не сказал бы, что Непряева не выдержала физически. Если бы у Натальи была цель доехать в десятке сильнейших, то она бы упёрлась и доехала, поистязав себя. Было сложно бороться за тройку сильнейших, а любое место ниже подиума Непряевой неинтересно.



Непряевой гораздо важнее сфокусироваться на Кубке мира. Возможно, эти мысли и заставили Наталью сойти с дистанции и готовиться к Кубку мира, который состоится буквально через неделю», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Победу в марафоне одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшая из россиянок Татьяна Сорина заняла пятое место.