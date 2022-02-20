«20 лет назад». Даниил Глейхенгауз показал своё архивное фото с Никитой Кацалаповым

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в своём «инстаграме» опубликовал архивное фото с фигуристами Никитой Кацалаповым и Владимиром Успенским.
«20 лет назад», — подписал снимок Глейхенгауз.
Фото: «Инстаграм» Даниила Глейхенгауза
Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) победил в командном турнире и завоевал серебро в личных соревнованиях.
Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград и заняла девятое место в медальном зачёте.
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- 20 февраля 2022
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