Геркус — о серебре России: наш футбол — сплошной Marvel по сравнению с таким хоккеем
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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Ну и в целом, подводя итоги, Олимпиада была, мягко говоря, не очень. Похоже, закончились интересные Олимпиады, остались тоскливые.
А уж хоккей был — тоска фиолетовая. А мы ещё на наш футбол ругаемся. Да футбол наш — сплошной Marvel и Гай Ричи по сравнению с таким хоккеем», — написал Геркус в своём «твиттере».
Ранее в Пекине на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
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