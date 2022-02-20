Сорин: Большунов и Бородавко справились со всем вместе — шли к золоту четыре года

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об успехе Александра Большунова на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
«Большунов добился того, к чему шёл. Нисколько не удивительно, что Александр завоевал три золотые медали Олимпийских игр. Да, в какой-то момент были сложности, уже даже сам Александр переживал. Большунов и Юрий Викторович справились со всем вместе, дошли до золота — своей долгожданной цели, к которой шли все четыре года. Никаких случайностей нет. Хорошо, что всё сложилось, и Александр добился золотых медалей, которых ему не хватало», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 20 февраля 2022
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:40
-
11:39
-
11:38
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:13
-
11:10
-
11:05
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:13
-
10:12
-
10:11
-
10:09
-
10:07