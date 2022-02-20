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Сорин: Большунов и Бородавко справились со всем вместе — шли к золоту четыре года

Сорин: Большунов и Бородавко справились со всем вместе — шли к золоту четыре года
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об успехе Александра Большунова на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

«Большунов добился того, к чему шёл. Нисколько не удивительно, что Александр завоевал три золотые медали Олимпийских игр. Да, в какой-то момент были сложности, уже даже сам Александр переживал. Большунов и Юрий Викторович справились со всем вместе, дошли до золота — своей долгожданной цели, к которой шли все четыре года. Никаких случайностей нет. Хорошо, что всё сложилось, и Александр добился золотых медалей, которых ему не хватало», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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