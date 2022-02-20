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«Я разочарован». Нэйтан Чен оценил решение отменить церемонию награждения командника на ОИ

«Я разочарован». Нэйтан Чен оценил решение отменить церемонию награждения командника на ОИ
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Олимпийский чемпион американский фигурист Нэйтан Чен высказался о решении не проводить церемонию награждения призёров командных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, сборная России, в составе которой выступала Камила Валиева, выиграла золото в командном турнире. Позднее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире. Однако церемония награждения призёров командных соревнования не была проведена.

«Я разочарован решением не проводить церемонию награждения. Мы сделали всё возможное, был подан иск. Конечно, было бы лучше, если бы мы получили то, что заслужили, здесь. Это был бы большой момент для всех, кто здесь работал в нашей замечательной команде. А этот момент у нас забрали. Мы продолжали задавать вопросы об этой медали, проводили собрания. Мы здесь хорошо катались, сделали свою часть работы и хотели пройтись с медалями. Мы разочарованы», — приводит слова Чена «Спорт-экспресс».

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