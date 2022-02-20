Хореограф Тутберидзе: многие поздравляют команду Этери. Мне стало обидно за Транькова

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, опубликовал пост по поводу реакции на завоевание Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым серебра в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Хочу внести маленькую поправочку. Многие из вас пишут огромные поздравления команде Тутберидзе за серебро Олимпийских игр наших любимых Рыжиков (прозвище Тарасовой и Морозова. — Прим. «Чемпионата»). Да, несомненно, команда Этери внесла огромный вклад, и с этим никто не спорит. Но мне как-то стало обидно за одного классного парня, который вёл эту пару от начала и до конца. Это Максим Траньков.

Когда многие махнули рукой на ребят и сказали, что толку не будет, он взял их под крыло и провёл весь этот сложный путь. Макс, ты молодец, виват тебе, виват и мои искренние поздравления, ты доказал, что можешь быть отличным тренером!

А ещё есть хороший друг команды, который тоже всегда был рядом и тоже внёс огромный вклад, наши поздравления звучат и тебе, Алексей Тихонов. Так что, други мои и подруги, кто не знал, теперь знаете», — написал Железняков в своём «инстаграме».

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