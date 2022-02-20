Хореограф Тутберидзе: многие поздравляют команду Этери. Мне стало обидно за Транькова

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, опубликовал пост по поводу реакции на завоевание Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым серебра в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
«Хочу внести маленькую поправочку. Многие из вас пишут огромные поздравления команде Тутберидзе за серебро Олимпийских игр наших любимых Рыжиков (прозвище Тарасовой и Морозова. — Прим. «Чемпионата»). Да, несомненно, команда Этери внесла огромный вклад, и с этим никто не спорит. Но мне как-то стало обидно за одного классного парня, который вёл эту пару от начала и до конца. Это Максим Траньков.
Когда многие махнули рукой на ребят и сказали, что толку не будет, он взял их под крыло и провёл весь этот сложный путь. Макс, ты молодец, виват тебе, виват и мои искренние поздравления, ты доказал, что можешь быть отличным тренером!
А ещё есть хороший друг команды, который тоже всегда был рядом и тоже внёс огромный вклад, наши поздравления звучат и тебе, Алексей Тихонов. Так что, други мои и подруги, кто не знал, теперь знаете», — написал Железняков в своём «инстаграме».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 20 февраля 2022
-
13:24
-
13:18
-
12:53
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:21
-
12:21
-
12:14
-
12:10
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:40
-
11:39
-
11:38
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:13
-
11:10
-
11:05
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:43