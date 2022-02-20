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Елизавета Туктамышева — о выступлении российских пар: просто до слёз. Какие же вы сильные

Елизавета Туктамышева — о выступлении российских пар: просто до слёз. Какие же вы сильные
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева эмоционально отреагировала на завоевание российскими парами серебра и бронзы Олимпийских игр в Пекине (Китай). Серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронза досталась Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Как же я рада! Это просто до слёз. Хоть серебро и бронза, но какие были прокаты! Какие же вы сильные», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Золото выиграли китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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