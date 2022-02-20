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«Тутберидзе доказала свой профессионализм». Навка — о серебре Тарасовой и Морозова

«Тутберидзе доказала свой профессионализм». Навка — о серебре Тарасовой и Морозова
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подвела итоги выступления российских фигуристов в олимпийском турнире спортивных пар.

Россияне заняли места со второго по четвёртое. Серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершили турнир в шаге от пьедестала.

«Ну вот и закончилось фигурное катание на Олимпийских играх — 2022 для нас на прекрасной ноте серебра у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и бронзы у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова! Это было красиво, достойно и невероятно изящно!!! Поздравляю ребят, тренеров, сборную с успешным завершением!!! Невероятно крутые прокаты, красивое и чёткое исполнение. Все достойны золота! И если бы Олимпиада проходила не в Китае, за ошибку китайской паре сняли бы больше… Но таков нынешний спорт.

В очередной раз Этери Георгиевна Тутберидзе доказала свой профессионализм, когда взяла пару и меньше чем за год вывела на такой достойный уровень. Откатали чисто и заняли место на пьедестале Олимпийских игр!

Тамара Николаевна Москвина, ребята у вас ещё молодые, перспективные, уверена, что они будут нас радовать, побеждать, идти к цели и завоюют свою золотую медаль на следующей Олимпиаде! Тамарочка Николаевна, поздравляю, но знаю, что они заслуживают золотой 100%», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Тарасова и Морозов выдали прокат жизни и разрыдались. Но всё равно не дотянулись до золота Тарасова и Морозов выдали прокат жизни и разрыдались. Но всё равно не дотянулись до золота
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