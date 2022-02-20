Елена Вяльбе ответила подписчице, назвавшей лыжную сборную России «Красной машиной»

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе отреагировала на комментарий подписчицы о выступлениях команды на Олимпиаде в Пекине. Вчера, 19 февраля, Вяльбе опубликовала в «Инстаграме» видео своего танца с талисманом Игр-2022 пандой Бин Дунь Дунем в честь победы подопечного Александра Большунова в усечённом марафоне свободным стилем на 30 км. Серебро данной гонки досталось ещё одному россиянину — Ивану Якимушкину.

В комментарии к видео болельщица написала: «Готова смотреть эти танцы вечно. Поздравляем с успехом нашей команды, нашей «Красной машины».

Вяльбе ответила: «Красная машина» — это хоккей, мы не «Красная машина»!

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