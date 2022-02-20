Й. Бё: Бьорндален — король биатлона, стоять с ним в одном предложении уже достижение

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о том, что его сравнивают с легендарным соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом (восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира).

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Йоханнес завоевал четыре золотые медали (2 в эстафетах и 2 личные), а также бронзу в индивидуальной гонке.

«Думаю, что все сидящие здесь знают, кто такой Уле-Эйнар Бьорндален. Да, он самый непревзойдённый король биатлона, поэтому просто стоять с его именем в одном предложении – это большое достижение и повод для празднования», — сказал Бё-младший на пресс-конференции.

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