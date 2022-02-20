Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Глава ОКР высказался о решении МОК не вручать медали фигуристам за командный турнир

Глава ОКР высказался о решении МОК не вручать медали фигуристам за командный турнир
Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК и ISU не смогли предоставить серьёзной аргументации отмены награждения командного турнира фигуристов.

На следующий день после победы сборной России стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, сданной в декабре 2021 года. МОК отменил награждение до окончания расследования.

«Мы по-прежнему считаем, что не существует никаких правовых оснований как для пересмотра результатов командного турнира в фигурном катании, так и для отмены церемонии награждения чемпионов и призеров.

На мой взгляд, решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное. Во всяком случае, в ответах МОК и ISU на наши запросы мы не увидели какой-либо серьёзной аргументации принятого решения. Хочу ещё раз подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами результат командного турнира не подлежит пересмотру вне зависимости от исхода дисциплинарного расследования в отношении самой Камилы.

Что касается нашей спортсменки, она обеспечена надлежащей юридической поддержкой. Мы уверены в ее невиновности и надеемся, что расследование всех обстоятельств данного дела это подтвердит. Конечно, хочется, чтобы весь этот ужас, который с ней случился, закончился как можно быстрее, все наладилось, и она снова радовала миллионы людей по всей планете своим выдающимся мастерством», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

«Валиеву бросили на растерзание». Что пишут на западе о финале фигуристок на Олимпиаде «Валиеву бросили на растерзание». Что пишут на западе о финале фигуристок на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022