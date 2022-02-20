Анна Щербакова показала фото с Алиной Загитовой и Маргаритой Мамун, они отреагировали

Чемпионка Олимпийских игр в Пекине Анна Щербакова опубликовала фото с фигуристкой Алиной Загитовой и гимнасткой Маргаритой Мамун.

«Вот и завершились соревнования фигуристов на Олимпийских играх. Переживали за выступления пар вместе с Алиной Загитовой и Маргаритой Мамун. Очень рада была увидеться», — написала Щербакова в своём «инстаграме».

Маргарита и Алина отреагировали на пост Анны, разместив эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Анны Щербаковой

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. Мамун — чемпионка Игр-2016. Сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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