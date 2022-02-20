Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Глава ОКР поддержал Этери Тутберидзе, подводя итоги олимпийского турнира фигуристов

Глава ОКР поддержал Этери Тутберидзе, подводя итоги олимпийского турнира фигуристов
Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об итогах олимпийского турнира фигуристов в Пекине.

Россияне завоевали шесть медалей. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряными призёрами – Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также сборная России выиграла командный турнир.

«Снова вернусь к эмоциям. Они были очень сильными. В командном турнире выступили блестяще, были на голову сильнее всех. Очень понравился Марк Кондратюк. Думаю, у него впереди очень хорошая карьера, у парня есть стержень, что важно. Главное сейчас не останавливаться и продолжать совершенствоваться. Аня Щербакова – великолепна! Блестящее выступление, уверенное, чемпионское. И, конечно, просто космос от Саши Трусовой. Жаль, что двух золотых медалей нельзя вручить. У неё, конечно, неповторимый, огненный прокат был. 5 четверных – это уже навсегда в истории. Сложно представить, каких сил стоит Этери Георгиевне из года в год растить такие уникальные таланты, находить силы, энергию и мотивацию для выдающейся работы на столь высоком уровне с разными по характеру и стилю спортсменками. Дорогого стоит. И я полностью разделяю те слова поддержки, которые были сказаны в последние дни со стороны нашего сообщества фигурного катания. В парном катании и танцах у нас шикарные дуэты. Очень артистичные и по технике всё здорово. Рад, что сразу три пары завоевали в Пекине медали в индивидуальных турнирах. Ну и золото в команде, безусловно, показатель уровня», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

«Валиеву бросили на растерзание». Что пишут на западе о финале фигуристок на Олимпиаде «Валиеву бросили на растерзание». Что пишут на западе о финале фигуристок на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022