Глава ОКР поддержал Этери Тутберидзе, подводя итоги олимпийского турнира фигуристов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об итогах олимпийского турнира фигуристов в Пекине.

Россияне завоевали шесть медалей. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряными призёрами – Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также сборная России выиграла командный турнир.

«Снова вернусь к эмоциям. Они были очень сильными. В командном турнире выступили блестяще, были на голову сильнее всех. Очень понравился Марк Кондратюк. Думаю, у него впереди очень хорошая карьера, у парня есть стержень, что важно. Главное сейчас не останавливаться и продолжать совершенствоваться. Аня Щербакова – великолепна! Блестящее выступление, уверенное, чемпионское. И, конечно, просто космос от Саши Трусовой. Жаль, что двух золотых медалей нельзя вручить. У неё, конечно, неповторимый, огненный прокат был. 5 четверных – это уже навсегда в истории. Сложно представить, каких сил стоит Этери Георгиевне из года в год растить такие уникальные таланты, находить силы, энергию и мотивацию для выдающейся работы на столь высоком уровне с разными по характеру и стилю спортсменками. Дорогого стоит. И я полностью разделяю те слова поддержки, которые были сказаны в последние дни со стороны нашего сообщества фигурного катания. В парном катании и танцах у нас шикарные дуэты. Очень артистичные и по технике всё здорово. Рад, что сразу три пары завоевали в Пекине медали в индивидуальных турнирах. Ну и золото в команде, безусловно, показатель уровня», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.