Губерниев поставил оценку сборной России за зимнюю Олимпиаду в Пекине

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.
«Твёрдая четвёрка! По общему количеству медалей мы великолепны. По золотым недобрали. Я думал, что будет восемь-десять. Теперь главное отстоять золото за командник. Это первая задача.
Те проблемы, которые у нас были, где мы надеялись на большее, надо решать. В бобслее и скелетоне выступили ниже своих возможностей. Нужно обратить внимание на каждого спортсмена, не забывать финансирование детских школ», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 20 февраля 2022
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