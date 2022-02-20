Дмитрий Губерниев — Эдуарду Латыпову: всё только начинается

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российского биатлониста Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».

Спортсмен, завоевавший три бронзовые медали на Играх-2022, написал: «Олимпиада в Пекине дарит невероятные эмоции! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и наших спортсменов! Также хочется сказать тёплые слова благодарности организаторам Олимпиады в Китае. Очень гостеприимные волонтёры, уютная атмосфера, обеспечение на самом лучшем уровне! Провести такое событие — огромный труд людей».

Губерниев в комментарии обратился к Латыпову: «Эдик, вперёд! Всё только начинается! Верю!»

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