Дмитрий Губерниев — Эдуарду Латыпову: всё только начинается

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российского биатлониста Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».
Спортсмен, завоевавший три бронзовые медали на Играх-2022, написал: «Олимпиада в Пекине дарит невероятные эмоции! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и наших спортсменов! Также хочется сказать тёплые слова благодарности организаторам Олимпиады в Китае. Очень гостеприимные волонтёры, уютная атмосфера, обеспечение на самом лучшем уровне! Провести такое событие — огромный труд людей».
Губерниев в комментарии обратился к Латыпову: «Эдик, вперёд! Всё только начинается! Верю!»
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 20 февраля 2022
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