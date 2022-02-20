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Камила Валиева возобновила тренировки после возвращения с Олимпиады. Видео

Камила Валиева возобновила тренировки после возвращения с Олимпиады. Видео
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Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам после возвращения на родину с Олимпийских игр в Пекине (Китай). Соответствующее видео было опубликовано на странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Видео тренировки можно посмотреть на «Чемпионате».

Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Затем вокруг неё разразился скандал из-за положительной допинг-пробы. В итоге Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. Валиева выиграла короткую программу, но после неудачного выступления в произвольной заняла итоговое четвёртое место.

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