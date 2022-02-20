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Журова — об итогах Олимпиады: девятое место в зачёте не говорит о том, что мы её провалили

Журова — об итогах Олимпиады: девятое место в зачёте не говорит о том, что мы её провалили
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Команда на Играх завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.

«Был план 30 медалей — мы его реально выполнили, 32 медали завоевали спортсмены. Но мы хотели войти в тройку по золотым медалям. И тут, конечно, не получилось — очень много серебряных и бронзовых, мы рекордсмены Олимпиады по этому показателю. Я вела свой личный подсчёт, мы выиграли медали в 10 видах спорта, представленных на этих Олимпийских играх. А есть страны, как Голландия, которая впереди нас по золотым медалям, но они выиграли всего лишь тремя видами, в основном это коньки.

Так что девятое место в зачёте не говорит о том, что мы провалили Олимпиаду. Мы на втором месте по количеству медалей. Мы должны говорить о том, что действительно мы развиваемся. Просто нужно анализировать, почему нет большого количества золотых. Но мы видим, какого прогресса мы добились в тех же лыжах», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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