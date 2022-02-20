«Нас наказывают за то, чего мы не делали». Фигуристы США — об отмене награждения команд

Американские фигуристы Брэндон Фрэйзьер и Алекса Шимека-Книрим объяснили, почему сборная США подавала апелляцию на решение МОК не награждать победителей и призёров командного турнира до завершения расследования дела Камилы Валиевой. CAS оставил решение МОК в силе: медали за командный турнир в Пекине вручены не были.

«Могу сказать за команду США. Мы хотели, чтобы медальная церемония состоялась, и мы получили бы эти медали. Это признание серьёзной работы, которую проделал каждый из нас. Это было бы последним кусочком пазла в нашей олимпийской мечте», — приводит слова Фрэйзьера ТАСС.

«Почему нас наказывают за то, чего мы не делали? У женщин-одиночниц церемония состоялась», — добавила Шимека-Книрим.

Фрэйзьер и Шимека-Книрим завоевали серебряные медали командного турнира в Пекине, а в личных соревнованиях заняли шестое место.