Норвежский эксперт раскритиковал поведение Терезе Йохауг в марафоне на Олимпиаде-2022

Эксперт норвежского телеканала NRK Торгейр Бьёрн критически высказался о стратегии норвежской лыжницы Терезе Йохауг в победном для неё марафоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Йохауг начала создавать отрыв от соперниц – шведки Эббы Андерссон и американки Джессики Диггинс — в то время, когда лыжницы принимали у тренеров воду на пункте питания между отсечками 6,2 и 8,8 км.

«Здесь Йохауг получила отрыв, так как Эбба Андерссон захотела попить. Существует джентльменское соглашение, согласно которому вы не можете убегать, когда ваш соперник делает перерыв на воду. Но я не думаю, что Терезе это волнует», — приводит слова Бьёрна Dagbladet.

Об инциденте высказался ещё один норвежский комментатор Фредерик Окленд.

«Решение Андерссон попить воды стоило ей очень дорого», — сказал Окленд.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.