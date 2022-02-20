Норвежский эксперт раскритиковал поведение Терезе Йохауг в марафоне на Олимпиаде-2022

Эксперт норвежского телеканала NRK Торгейр Бьёрн критически высказался о стратегии норвежской лыжницы Терезе Йохауг в победном для неё марафоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Йохауг начала создавать отрыв от соперниц – шведки Эббы Андерссон и американки Джессики Диггинс — в то время, когда лыжницы принимали у тренеров воду на пункте питания между отсечками 6,2 и 8,8 км.
«Здесь Йохауг получила отрыв, так как Эбба Андерссон захотела попить. Существует джентльменское соглашение, согласно которому вы не можете убегать, когда ваш соперник делает перерыв на воду. Но я не думаю, что Терезе это волнует», — приводит слова Бьёрна Dagbladet.
Об инциденте высказался ещё один норвежский комментатор Фредерик Окленд.
«Решение Андерссон попить воды стоило ей очень дорого», — сказал Окленд.
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