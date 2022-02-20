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Американская фигуристка — о допинге Валиевой: стоит проверить и других учениц Тутберидзе

Американская фигуристка — о допинге Валиевой: стоит проверить и других учениц Тутберидзе
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Американская фигуристка Полина Эдмундс высказалась о ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

«В допинг-пробе Камилы нашли следы трёх веществ, только одно из которых считается запрещённым. Однако все три — препараты для сердца. Даже если два из них легальные, это всё равно вызывает вопросы. Стоит проверить и других учениц Тутберидзе.

Если Валиева такое принимает, то почему бы и другим этого не делать, если это легально? Я не считаю, что стоит набрасываться на Россию по этому поводу. Но мне жаль, что на первый план выставляют Этери. Есть ведь немало чистых спортсменов и прекрасных тренеров, которых сдерживают из-за внутренней политики. У Этери монополия на фигуристок. Никто не может прорваться», — сказала Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

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