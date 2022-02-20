Большунову и Якимушкину вручили медали за масс-старт на церемонии закрытия Олимпиады-2022

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили золотую и серебряную медали Олимпиады-2022 по итогам конькового масс-старта во время церемонии закрытия Игр в Пекине. В награждении принимала участие президент ФЛГР Елена Вяльбе. В честь победителя прозвучал первый концерт Чайковского.
Гонка состоялась накануне и была сокращена из-за погодных условий. Якимушкин завоевал первую в карьере олимпийскую медаль. Для Большунова золото в масс-старте стало уже третьим на Играх в Пекине. Ранее он первенствовал в скиатлоне и помог сборной России завоевать золото в эстафете. Также Александр завоевал серебро в классической разделке и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.
На церемонии закрытия трёхкратный олимпийский чемпион Большунов является знаменосцем сборной России.
- 20 февраля 2022
-
16:32
-
16:27
-
16:19
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:59
-
14:50
-
14:48
-
14:37
-
14:34
-
14:33
-
14:28
-
14:25
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
13:52
-
13:47
-
13:37
-
13:24
-
13:18
-
12:53
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:21
-
12:21