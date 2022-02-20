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Большунову и Якимушкину вручили медали за масс-старт на церемонии закрытия Олимпиады-2022

Большунову и Якимушкину вручили медали за масс-старт на церемонии закрытия Олимпиады-2022
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Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили золотую и серебряную медали Олимпиады-2022 по итогам конькового масс-старта во время церемонии закрытия Игр в Пекине. В награждении принимала участие президент ФЛГР Елена Вяльбе. В честь победителя прозвучал первый концерт Чайковского.

Гонка состоялась накануне и была сокращена из-за погодных условий. Якимушкин завоевал первую в карьере олимпийскую медаль. Для Большунова золото в масс-старте стало уже третьим на Играх в Пекине. Ранее он первенствовал в скиатлоне и помог сборной России завоевать золото в эстафете. Также Александр завоевал серебро в классической разделке и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

На церемонии закрытия трёхкратный олимпийский чемпион Большунов является знаменосцем сборной России.

Церемония закрытия Олимпиады-2022. Награждение Большунова и Якимушкина! Live Церемония закрытия Олимпиады-2022. Награждение Большунова и Якимушкина! Live
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