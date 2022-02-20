Менеджер сборной Швеции прокомментировал провал лыжников на Олимпийских играх — 2022

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём высказался о выступлении подопечных на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Шведские лыжники завоевали четыре медали, одна из которых золотая. При этом согласно статистике это их худшее выступление за 20 лет.

«Это была во всех смыслах особенная Олимпиада. Но что касается результатов, мы недовольны четырьмя медалями, надеялись на большее. У нас много четвёртых, пятых и шестых мест, но они на Олимпиаде в расчёт не берутся. Думаю, мы правда боролись. Но нам бы хотелось иметь ещё несколько медалей.

Я знаю, что наше выступление находится в центре внимания СМИ. Это худший результат лыжников за 20 лет? Находясь здесь, нам так не показалось. Мы старались завоевать как можно больше медалей, и, как я уже сказал, мы надеялись на большее. Это значит, что через 4 года мы будем ещё более мотивированы.

Есть некоторые лыжники в нашей команде, которые не сумели найти свою лучшую форму на этой Олимпиаде. Когда у ваших главных надежд не получается, трудно собрать желаемый комплект медалей. В то же время были и те, кто показал лучшую форму на Играх – это Йонна Сундлинг и Вильям Порома», — цитирует Быстрёма Expressen.

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