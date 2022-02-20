Кершоу: решение сократить марафон разочаровало. В биатлоне заранее побеспокоились о погоде

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал итоги усечённого мужского марафона (28,4 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Его выиграл россиянин Александр Большунов, вторым финишировал ещё один представитель России Иван Якимушкин, третьим – норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Решение FIS сократить дистанцию марафона у мужчин меня не удивило. Разочаровало — да, но не удивило. Организаторы не могут просто ждать, а потом говорить: «На всё воля божья». В биатлоне заранее об этом побеспокоились и перенесли гонку на день раньше. FIS же не стала ни отменять гонку, ни переносить, а сократила дистанцию до случайных 28,4 км. Пожалуй, это больше всего смущает.

Но считаю ли я, что результаты как-то изменились бы, если бы лыжники прошли ещё 20 км? Вовсе нет. Единственным сюрпризом для меня стал Якимушкин, сохранивший силы для рывка за серебро. Третье место Крюгера не удивило – это вообще прекрасная история. И, конечно, Большунов. Когда стало известно, почему Клебо сошёл с гонки, и когда стало понятно, что это не день Холунда, — это была гонка Большунова. Думаю, он бы выиграл полтинник», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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