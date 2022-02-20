Американская лыжница: тяжело было завершать хорошую гонку такой глупой ошибкой

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг рассказала, как перед финишем конькового масс-старта на 30 км на Олимпиаде-2022 была удивлена, увидев идущую навстречу американку Софи Локли.

Молодая лыжница из США провела хорошую гонку и должна была финишировать 13-й, но неожиданно свернула ещё на один круг. Когда она поняла свою ошибку и развернулась, в финишном спурте с сёстрами Венг у неё уже не было шансов, и она стала 15-й.

«Мне жаль её. Это ужасно, так ошибиться в борьбе за места в олимпийской гонке. Я немного удивлена, почему она поехала не туда. Я хотела дойти до финиша, и у меня не было желания проходить ещё один круг», — приводит слова Венг Expressen.

«Честно, не знаю, что произошло. Был сильный порыв ветра, который накрыл отметку последнего круга. Думаю, это произошло из-за сочетания усталости и того, что я не видела, куда иду. Я слишком поздно это заметила, поэтому разочарована. Увидев двух соперниц, стремящихся к финишу, я запаниковала, начала плакать. Знала, что провела хорошую гонку, поэтому тяжело было завершать её такой глупой ошибкой», — сказала Локли.