Кершоу — о выступлении Большунова на ОИ: это безумие, а ведь ему 25 лет. Взрыв мозга!

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался об успешном выступлении россиянина Александра Большунова на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Большунов на Играх-2022 завоевал пять наград: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
«Было понятно, что мужской марафон превратится в противостояние России и Норвегии. Я не раз говорил, что это скучновато, и даже подвергался критике. Мне возражают, что в своё время люди с огромным интересом следили за Мэджиком Джонсоном и Майклом Джорданом. Да, это правда. Если посмотреть с этой точки зрения, то у Большунова невероятная техника, он безумно талантлив. Это была девятая олимпийская гонка Александра, и он завоевал девятую олимпийскую медаль. Вот это безумие. А ведь ему 25 лет. Взрыв мозга!» — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
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- 20 февраля 2022
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