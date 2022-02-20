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Татьяна Тарасова оценила церемонию закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

Татьяна Тарасова оценила церемонию закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Олимпиада-2022, закрытие
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала церемонию закрытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Знаменосцем сборной России стал трёхкратный чемпион Игр лыжник Александр Большунов.

Сборная России на Олимпиаде-2022 завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в неофициальном медальном зачёте.

«Следила за церемонией закрытия Олимпиады. Как мне кажется, это было очень красиво и красочно. В конце был шикарный салют, организаторы достойно завершили Олимпиаду», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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Посмотреть фотографии с церемонии закрытия зимних Олимпийских Игр вы можете в этом альбоме:

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