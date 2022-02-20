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«Китайцы всё сделали на уровне». Шамиль Тарпищев — об организации Олимпиады в Пекине

«Китайцы всё сделали на уровне». Шамиль Тарпищев — об организации Олимпиады в Пекине
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об организации Олимпийских игр в Пекине (Китай). Сегодня, 20 февраля, в Пекине состоялась церемония закрытия Олимпиады.

«Китайцы — молодцы! Даже пандемия не ощущалась таким образом: всё было широко, просторно. И питание было разнообразное. Тяжело что-то предъявить. В сложных условиях они всё сделали очень грамотно. Закрытие Олимпийских игр было красочным. Китайцы всё сделали на уровне», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Примечательно, что ранее организацию Игр раскритиковала журналистка Елена Вайцеховская. Она заявила, что её шокировала работа организаторов.

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