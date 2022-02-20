«Китайцы всё сделали на уровне». Шамиль Тарпищев — об организации Олимпиады в Пекине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об организации Олимпийских игр в Пекине (Китай). Сегодня, 20 февраля, в Пекине состоялась церемония закрытия Олимпиады.
«Китайцы — молодцы! Даже пандемия не ощущалась таким образом: всё было широко, просторно. И питание было разнообразное. Тяжело что-то предъявить. В сложных условиях они всё сделали очень грамотно. Закрытие Олимпийских игр было красочным. Китайцы всё сделали на уровне», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Примечательно, что ранее организацию Игр раскритиковала журналистка Елена Вайцеховская. Она заявила, что её шокировала работа организаторов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 20 февраля 2022
-
17:57
-
17:51
-
17:51
-
17:33
-
17:25
-
17:14
-
17:05
-
17:01
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:47
-
16:34
-
16:32
-
16:27
-
16:19
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:59
-
14:50
-
14:48
-
14:37
-
14:34
-
14:33