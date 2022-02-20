«10 медалей на двоих». Большунов показал фото с Фийоном Майе
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Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». В «сториз» трёхкратный олимпийский чемпион выложил фото с французским биатлонистом Кентеном Фийоном Майе.
«10 медалей на двоих», — подписал фотографию в «сториз» Александр Большунов.
Российский лыжник в Пекине (Китай) на Олимпийских играх завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Фийон Майе в Пекине выиграл две золотые и три серебряные медали.
Сегодня, 20 февраля, Олимпийские игры в Пекине были официально закрыты. Следующая зимняя Олимпиада будет проходить в Милане (Италия).
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