«10 медалей на двоих». Большунов показал фото с Фийоном Майе

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». В «сториз» трёхкратный олимпийский чемпион выложил фото с французским биатлонистом Кентеном Фийоном Майе.

«10 медалей на двоих», — подписал фотографию в «сториз» Александр Большунов.

Российский лыжник в Пекине (Китай) на Олимпийских играх завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Фийон Майе в Пекине выиграл две золотые и три серебряные медали.



Сегодня, 20 февраля, Олимпийские игры в Пекине были официально закрыты. Следующая зимняя Олимпиада будет проходить в Милане (Италия).

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