Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Шамиль Тарпищев назвал двух главных героев сборной России на Олимпиаде-2022

Шамиль Тарпищев назвал двух главных героев сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги Олимпийских игр в Пекине (Китай). Тарпищев назвал главных героев Олимпийских игр в составе российской команды. Он выделил лыжника Александра Большунова и фигуристку Камилу Валиеву.

«Главный герой Олимпиады в Пекине — Большунов, если говорить о лыжах. Валиева тоже — это космос. Жаль, что на её хрупкие плечи лёг пресс, связанный со скандалами. Камила к этому конфликту не имеет отношения. Я бы выделил двоих великих спортсменов и уровень наших выступлений», — сказала Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

«Я ничего не мог. Слёзы на глаза наворачивались». Чемпионское интервью с Большуновым «Я ничего не мог. Слёзы на глаза наворачивались». Чемпионское интервью с Большуновым

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Тарпищев: мы в надежде, что катаклизмы закончатся — тогда Россия будет в лидерах Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022