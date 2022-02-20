Шамиль Тарпищев назвал двух главных героев сборной России на Олимпиаде-2022

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги Олимпийских игр в Пекине (Китай). Тарпищев назвал главных героев Олимпийских игр в составе российской команды. Он выделил лыжника Александра Большунова и фигуристку Камилу Валиеву.



«Главный герой Олимпиады в Пекине — Большунов, если говорить о лыжах. Валиева тоже — это космос. Жаль, что на её хрупкие плечи лёг пресс, связанный со скандалами. Камила к этому конфликту не имеет отношения. Я бы выделил двоих великих спортсменов и уровень наших выступлений», — сказала Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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