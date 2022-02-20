Золото команды и Щербаковой, драма Валиевой и успех пар: прямой эфир «Хода коньком»

Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прямо сейчас в прямом эфире подкаста «Ход коньком» подводят итоги турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Это были очень насыщенные две недели, которые вместили в себя палитру эмоций: от радости за Анну Щербакову, командный турнир и наши пары до разочарования от ситуации с Камилой Валиевой. Подробно поговорим про все события на Олимпиаде.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».
На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 20 февраля 2022
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