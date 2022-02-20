Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Золото команды и Щербаковой, драма Валиевой и успех пар: прямой эфир «Хода коньком»

Золото команды и Щербаковой, драма Валиевой и успех пар: прямой эфир «Хода коньком»
Комментарии

Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прямо сейчас в прямом эфире подкаста «Ход коньком» подводят итоги турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Это были очень насыщенные две недели, которые вместили в себя палитру эмоций: от радости за Анну Щербакову, командный турнир и наши пары до разочарования от ситуации с Камилой Валиевой. Подробно поговорим про все события на Олимпиаде.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза! Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022