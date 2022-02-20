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Алина Загитова: в Пекине я увидела изнанку Олимпиады, прекрасный опыт

Алина Загитова: в Пекине я увидела изнанку Олимпиады, прекрасный опыт
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, работавшая на Олимпиаде в Пекине (Китай) в качестве комментатора, рассказала об эмоциях от поездки.

«Вот и подошли к концу Олимпийские игры – 2022. За это время произошло так много событий: радостных и грустных, неожиданных и желанных.

Большое спасибо нашим спортсменам за их невероятные выступления и, конечно же, тренерам. Вы – наша гордость.

Будучи корреспондентом, я увидела изнанку Олимпиады. Как всё устроено с другой стороны, очень интересно. Прекрасный опыт, за который я безумно благодарна Первому каналу!

Здорово, что, несмотря на такое тяжёлое время пандемии, в Китае смогли провести Олимпиаду на высшем уровне. Спасибо, Пекин, я буду скучать», – написала Загитова в своём «инстаграме».

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