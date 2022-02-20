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Этери Тутберидзе: Трусова в очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании

Этери Тутберидзе: Трусова в очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о выступлении своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Тутберидзе высоко оценила выступление Александры Трусовой, ставшей бронзовым призёром Олимпиады. Фигуристка в Пекине выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Александра Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное возможно.

Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть, и единственная», — написала Тутберидзе в своём «инстаграме».

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