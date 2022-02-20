Сергей Иванов: если бы не Большунов, результат Олимпиады был бы крайне печальным
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подвёл итоги завершившейся в Пекине Олимпиады-2022.
«Большунов – главный наш герой Олимпиады. Если бы не Александр, результат Олимпиады был бы крайне печальным. Я прямо говорю. У нас вообще золотые медали только в лыжах и фигурном катании – других нет.
Насколько я чувствую людей, Большунову не нравится, когда его называют звездой. Ему не нравится усиленный интерес СМИ. Он не хочет этого, но понимает, что иногда надо перешагивать через себя и какие-то слова говорить в микрофон», – заявил Иванов в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 20 февраля, в Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр.
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