Роднина — о Валиевой: вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. 15-летняя фигуристка оказалась в центре допингового скандала. В её пробе обнаружили запрещённый препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке принять участие в индивидуальном первенстве. Там она стала четвёртой.



«Что касается Камилы, много говорят, что я ни так ни сяк сказала. Валиева — очень талантливая девочка. Почему с ней так судьба и мы поступили… Что-то непродуманно, что-то явно недоработано. Вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно. Ну не может женское одиночное катание, когда мы занимаем две ступеньки пьедестала, заканчиваться рыданиями и истериками», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.