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Роднина — о Валиевой: вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно

Роднина — о Валиевой: вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. 15-летняя фигуристка оказалась в центре допингового скандала. В её пробе обнаружили запрещённый препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке принять участие в индивидуальном первенстве. Там она стала четвёртой.

«Что касается Камилы, много говорят, что я ни так ни сяк сказала. Валиева — очень талантливая девочка. Почему с ней так судьба и мы поступили… Что-то непродуманно, что-то явно недоработано. Вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно. Ну не может женское одиночное катание, когда мы занимаем две ступеньки пьедестала, заканчиваться рыданиями и истериками», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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