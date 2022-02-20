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Роднина: короткая программа Мишиной и Галлямова — провинциальный водевиль

Роднина: короткая программа Мишиной и Галлямова — провинциальный водевиль
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзовыми.

«Пары — это моё любимое. Рада, что здесь мы имеем плотное местонахождение и очень серьёзное катание. Рада за Тарасову и Морозова. Хочется пожелать питерским парам чуть-чуть побольше творческого поиска. Могу сказать — в таком случае опять всех раздражаю, — но мне не нравится программы Галлямова с Мишиной. Может, кому-то нравится, но короткая программа пары — провинциальный водевиль.

Что касается произвольной, Тамара Николаевна что-то там новое придумала, но под музыку «Время вперёд» я каталась в 77-м году. Понимаю, что это беспроигрышная музыка, но хочется от ребят большего. Они фактурные, здорово оснащены технически», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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