Терезе Йохауг: это была моя последняя олимпийская гонка. Что дальше — ещё не знаю

Норвежская лыжника Терезе Йохауг после масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай) подтвердила, что больше не будет выступать на Олимпиадах. Она стала победительницей масс-старта, выиграв уже третью золотую медаль в Пекине.



«Сейчас у меня много эмоций. В каком-то плане мне не хочется завершать это приключение, но всему своё время. Это была моя последняя олимпийская гонка, да, всё так.



Будущая карьера? Я пока не знаю. Но было здорово завоевать здесь три золотые медали и выиграть марафон в последний день Олимпиады.



Осталось ли что-то, чего я ещё не добилась в спорте? Нет, я достигла всего, я выиграла три золотые медали в Пекине», — цитирует Йохауг NRK.

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