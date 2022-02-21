The Guardian опубликовал каминг-аут Масгрэйва. Лыжник выразил недоумение

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв сообщил, что The Guardian сделал за него каминг-аут. Спортсмен опубликовав выдержку из публикации издания, в которой сам Масгрэйв якобы говорит, что является геем.
«Я был удивлён, обнаружив в The Guardian, что я сделал каминг-аут и признался, что являюсь геем. О себе постоянно узнаёшь что-то новое!» — написал лыжник в своём «твиттере», выложив скриншот статьи.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Масгрэйва.
«Этот спорт, Олимпиада, соревнования на самом высоком уровне изменили мою жизнь. Я сам не думал, что настолько большими будут изменения. Я гей, думал, что не вписываюсь в спорт. Но очень благодарен, что могу спокойно соревноваться на Олимпиаде», — говорилось в статье издания.
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