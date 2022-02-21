Анна Щербакова рассказала, что было для неё самым сложным на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Анна Щербакова рассказала, что было для неё самым сложным на зимних Олимпийских играх, прошедших в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Ожидание. Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. Это очень много, потому что здесь тренировки сильно отличаются от нашего привычного тренировочного процесса. Всего по 30-40 минут — этого совершенно недостаточно, чтобы набирать форму. Этого даже недостаточно, чтобы её поддерживать! Я даже под конец чувствовала, что в прокате немного упала физика. Это нормально с такими тренировками, но, конечно, хотелось всё-таки во всеоружии подойти к главному старту четырёхлетия. Поэтому в этом смысле ожидание было непростое.

В эмоциональном плане тоже — мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает и помогает выдать максимум на соревнованиях. Здесь я понимала, что вот эту энергию могу растратить уже в первые дни на тренировках, и что под конец это всё может превратиться в монотонную рутину. Так что да, ожидание соревнований — это самое сложное», — сказала Щербакова в интервью Olympics.com.