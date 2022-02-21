Олимпийская чемпионка Анна Щербакова: я готова идти на риск, но если он оправданный

Олимпийская чемпионка в женском фигурном катании Анна Щербакова рассказала о стратегии, выбранной на зимних Олимпийских играх, прошедших в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Я всегда обдумываю ситуацию по жизни, не только в фигурном катании. Конечно, я обдумываю свои действия исходя из того, сколько баллов мне нужно набрать, что будут прыгать соперники. Но при этом обдумываю исключительно свои ощущения: к какому прыжку я готова, насколько готова, с каким элементом справлюсь, где я рискую, где не рискую.
Я готова идти на риск, но если он оправданный, если знаю, что справлюсь в нужный момент. То есть на самом деле в прокатах часто могу сделать даже больше, чем прыгаю на тренировках, но мне нужно, чтобы я внутренне чувствовала, что я могу это сделать. Я всегда очень внимательно отношусь к своим ощущениям на тренировках во время прыжков. Очень важно даже не количество сделанных попыток, а с головой работать. Тогда я могу на прокат выходить более уверенной в себе и показывать максимум в нужный момент», — рассказала Щербакова в интервью Olympics.com.
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