«Наш бомж». Ступак пошутила над Устюговым

Российская лыжника Юлия Ступак пошутила над лыжником Сергеем Устюговым во время посещения финального матча на Олимпиаде в Пекине, где сборная России по хоккею встречалась с Финляндией.
Во время матча Юлия перевела камеру на Устюгова и сказала: «Наш бомж».
Встреча между сборной России и Финляндии завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.
Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Награды были завоёваны россиянами в 10 видах спорта.
Сборная России завоевала на Олимпийских играх в Пекине рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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