Анна Щербакова: не могу себе простить какие-то ошибки

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих отношениях к ошибкам.

«Конечно, есть сложные моменты. И я пытаюсь себя готовить к тому, что если я хочу долго кататься, то будут и падения, и взлеты. Невозможно всегда кататься идеально, не могут все старты быть на высоте. Мне как человеку-максималисту, как спортсмену хочется, чтобы так было, конечно. Я, может, и часто катаюсь хорошо на соревнованиях, потому что не могу себе простить какие-то ошибки. Если я ошибаюсь, я очень долго себя корю, я постоянно это вспоминаю и не могу забыть. Я пытаюсь сейчас немного с этим бороться: все люди совершают ошибки. И если я хочу продолжать, то, наверное, в какие-то моменты мне нужно будет как-то с этим справляться и не винить себя, не съедать себя изнутри так сильно. Мне еще есть чему здесь учиться», — приводит слова Щербаковой Olympics.com.

Анна выиграла золото в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.

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