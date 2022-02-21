Анна Щербакова: не могу себе простить какие-то ошибки

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих отношениях к ошибкам.
«Конечно, есть сложные моменты. И я пытаюсь себя готовить к тому, что если я хочу долго кататься, то будут и падения, и взлеты. Невозможно всегда кататься идеально, не могут все старты быть на высоте. Мне как человеку-максималисту, как спортсмену хочется, чтобы так было, конечно. Я, может, и часто катаюсь хорошо на соревнованиях, потому что не могу себе простить какие-то ошибки. Если я ошибаюсь, я очень долго себя корю, я постоянно это вспоминаю и не могу забыть. Я пытаюсь сейчас немного с этим бороться: все люди совершают ошибки. И если я хочу продолжать, то, наверное, в какие-то моменты мне нужно будет как-то с этим справляться и не винить себя, не съедать себя изнутри так сильно. Мне еще есть чему здесь учиться», — приводит слова Щербаковой Olympics.com.
Анна выиграла золото в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 21 февраля 2022
-
06:00
-
05:01
-
04:37
-
03:53
-
00:59
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:16
-
00:16
-
00:13
- 20 февраля 2022
-
23:29
-
23:13
-
23:03
-
22:58
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:13
-
22:13
-
22:06
-
21:58
-
21:46
-
21:43
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:17
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
19:52
-
19:37
-
19:35