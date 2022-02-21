Анна Щербакова рассказала о самом ярком моменте Олимпиады

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о самом ярком моменте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Наверное, самый яркий, самый счастливый для меня момент — это финальная поза произвольной программы. Эти секунды абсолютного счастья — когда есть только ощущение, что ты в нужный момент сделала абсолютный максимум. И, наверное, это и есть те эмоции, ради которых вообще я катаюсь. Потом после объявления результатов я почувствовала какое-то опустошение. И вот почти два дня уже прошло, а я как будто все еще с пустой головой хожу. До сих пор нет ощущения, что я уже завершила свои соревнования здесь», – приводит слова Щербаковой Olympics.com.
Анна выиграла золото в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
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