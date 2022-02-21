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Анна Щербакова опубликовала пост по окончании Олимпиады-2022 в Пекине

Анна Щербакова опубликовала пост по окончании Олимпиады-2022 в Пекине
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершились зимние Олимпийские игры.

«Попрощались с любимым Бин Дунь Дунем (с талисманом Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»). Теперь домой! Спасибо, что даже внутри Олимпийской деревни мы чувствовали любовь и поддержку», — написала спортсменка, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Очень рады, что ты справилась и добилась своей цели!»
«Удачного полёта и мягкой посадки».
«Спасибо за Ваше выступление».

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