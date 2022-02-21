Елена Вяльбе высказалась о конкуренции Александра Большунова и Йоханнеса Клебо

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе высказалась о конкуренции российского лыжника Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион, Клебо — пятикратный.

«Каждый из них пишет свою историю, и их конкуренция ещё далеко не закончилась, они ещё молодые и ещё побегают.

Мотивация есть? Сто процентов, особенно у Саши, который голоден до любого старта. У Клебо больше золота? Не думаю, что Саша об этом думает. Он пишет свою историю. Это журналисты любят сравнивать количество медалей, побед», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

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