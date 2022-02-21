Дмитрий Губерниев и Николай Круглов обратились к лыжнику Артёму Мальцеву

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и призёр Олимпийских игр по биатлону Николай Круглов отреагировали на пост лыжника Артёма Мальцева об итогах Олимпиады в Пекине.

Мальцев в своём «инстаграме» написал: «Вот и подошли к концу мои первые Олимпийские игры. Спасибо всей команде и болельщикам. Впереди очень ответственные и замотивированные 4 года. Всё, что ни делается, всё к лучшему».

Губерниев в комментарии обратился к Артёму: «Сражался доблестно! Победы придут!» Круглов добавил: «Тёма, удачи! Всё обязательно получится! Полный вперёд. Верим».

На Олимпиаде в Пекине Мальцев не сумел завоевать ни одной медали. Он стал девятым в скиатлоне, пятым в финале спринта и четвёртым в масс-старте.

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