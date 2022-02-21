«Пока, Пекин». Алина Загитова показала фото с Маргаритой Мамун из самолёта

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в своём «инстаграме» опубликовала фото из самолёта перед вылетом на родину с Игр-2022 в Пекине (Китай). Она сфотографировалась с олимпийской чемпионкой 2016 года, гимнасткой Маргаритой Мамун.
«Пока, Пекин», — написала Загитова.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
В медальном зачёте Олимпиады-2022 в фигурном катании сборная России заняла первое место. У неё шесть медалей (2-3-1). Золотые награды завоевали Анна Щербакова (одиночные соревнования) и российская сборная, выигравшая командный турнир (Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов). Серебро у Александры Трусовой (одиночные соревнования), Виктории Синициной / Никиты Кацалапова (танцы на льду) и Евгении Тарасовой / Владимира Морозова (спортивные пары). Бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).
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