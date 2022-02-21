«Домой». Лыжник Артём Мальцев показал фотографии с Ковальчуком, Шипачёвым и Гусевым

Лыжник сборной России Артём Мальцев опубликовал свежие фотографии в «сториз» своего «инстаграма». На снимках, сделанных в самолёте, вылетающем из Пекина (Китай), Мальцев стоит рядом с генеральным менеджером сборной России по хоккею Ильёй Ковальчуком, а также с хоккеистами Вадимом Шипачёвым и Никитой Гусевым.

«Домой», — подписал он первое фото.

Фото: «инстаграм» артёма мальцева

Фото: «инстаграм» артёма мальцева

Мальцеву не удалось завоевать медалей на Олимпиаде. Его лучшим результатом стало четвёртое место в усечённом марафоне (30 км). Мужская сборная России по хоккею завоевала серебряные медали, проиграв в финале Олимпиады команде Финляндии со счётом 1:2.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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