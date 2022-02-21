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Дмитрий Губерниев рассказал, как Александр Большунов попал в ДТП

Дмитрий Губерниев рассказал, как Александр Большунов попал в ДТП
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов попал в ДТП в мае 2021 года, когда готовился к сезону-2021/2022.

«Кстати, ещё о травмах Большунова! Оказывается, в мае на сборе он во время велотренировки попал в ДТП — столкновение с автомобилем! Получил приличные травмы! Зная ещё и эти моменты, осознаёшь всю ценность и героизм нашего короля лыж!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Большунов завоёвывал медали во всех гонках на Олимпиаде-2022, в которых принял участие. Свои золотые медали он выиграл в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте. Также Александр стал вторым в классической разделке, а в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

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