Гамова: слова Трусовой наталкивают на одно, а всё ли в порядке в команде фигуристок?

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась об эмоциональной реакции российской фигуристки Александры Трусовой на серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Трусова после завершения соревнований заплакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Также она крикнула в адрес своего тренера Этери Тутберидзе: «Вы всё знали!»

«Реакция Саши Трусовой потрясла, я смотрела это видео и не понимала, почему мне рвёт душу и сердце, глядя на них, почему так близко и глубоко я воспринимаю их эмоции… Слова «Вы всё знали! Всё знали!» наталкивают только на одно, а всё ли в порядке в команде фигуристок?!



Да, и я поняла, почему так близко я восприняла эмоции Саши, почему так близки и понятны – обида, злость, беспомощность. Афины-2004, финал Олимпиады против Китая… мы проиграли 2:3, ведя 2:0, эмоции были те же…



Только из-за проигрыша? Нет! Я до сих пор уверена, если бы тренер взял в Афины Настю Беликову, результат мог быть другим, если бы дал Лизе Тищенко прооперироваться раньше, чтобы было время на восстановление, всё было бы иначе!» — написала Гамова в своём «инстаграме».

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.