Канадский фигурист обратился к Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, опубликовал пост о выступлении дуэта на Олимпийских играх в Пекине. Они завоевали серебро.
«Дорогие друзья! Да, мы с Евгенией Тарасовой это сделали, прошли огромную и сложную дорогу к этим Играм, которые запомнятся нам на всю жизнь. Выложились на все 100. Спасибо всей нашей команде, которая нас направляла и поддерживала всё это время: Этери Тутберидзе, Максиму Транькову, Алексею Тихонову, Павлу Слюсаренко, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Ксении Поталицыной. И, конечно же, приятно получать тёплые поздравления от наших болельщиков, вы самые лучшие», — написал Морозов.
Пост доступен в «инстаграме» Владимира Морозова.
На пост Владимира отреагировал канадский фигурист Дилан Москович. В комментарии он обратился к Тарасовой и Морозову: «Поздравляю! Ребята, вы невероятные! Я так рад за вас обоих».
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